Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:09

Хэмилтон вызван к стюардам за обгон под красным флагом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение красных флагов в третьей тренировке «Гран-при Абу-Даби», сообщает официальный сайт FIA.

От болида «Альфа Таури» Пьера Гасли отлетела часть переднего крыла. Из-за этого сессия была остановлена красным флагом. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил по командному радио, что Хэмилтон обогнал болид «Хааса» несмотря на флаги.

Перед последним этапом 37-летний британец занимает пятую строчку в личном зачете, набрав 240 очков.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 18 по 20 ноября.

Источник: https://www.fia.com/sites/default/files/decision-document/2022%20Abu%20Dhabi%20Grand%20Prix%20-%20Summons%20-%20Car%2044%20-%20Alleged%20red%20flag%20infringement.pdf
Формула-1
Макларен
Мерседес
Хаас
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Ценники ЧМ-2022. Самые дорогие команды и футболисты турнира
Взятый в плен под Макеевкой боевик ВСУ рассказал о хороших условиях содержания
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магнуссен рассказал, как маршалы бросили его у обочины на «Гран-при Бразилии»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости