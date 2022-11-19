Хэмилтон вызван к стюардам за обгон под красным флагом

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение красных флагов в третьей тренировке «Гран-при Абу-Даби», сообщает официальный сайт FIA.

От болида «Альфа Таури» Пьера Гасли отлетела часть переднего крыла. Из-за этого сессия была остановлена красным флагом. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил по командному радио, что Хэмилтон обогнал болид «Хааса» несмотря на флаги.

Перед последним этапом 37-летний британец занимает пятую строчку в личном зачете, набрав 240 очков.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 18 по 20 ноября.