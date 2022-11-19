Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:02

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пиот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби».

Второе время показал его партнер по команде Серхио Перес. Затем на стартовой решетке расположились две «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса соответственно.

Далее расположились два пилота «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно.

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, для которого предстоящая гонка станет последней в карьере, показал девятый результат.

Напомним, что гонка «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 20 ноября.

Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель
Серхио Перес
Шарль Леклер
3
Читайте также
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
ЧМ-2022: расписание трансляций матчей чемпионата мира в Катаре
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон избежал штрафа за обгон под красными флагами
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости