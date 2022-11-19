Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби»
Пиот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби».
Второе время показал его партнер по команде Серхио Перес. Затем на стартовой решетке расположились две «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса соответственно.
Далее расположились два пилота «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл соответственно.
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, для которого предстоящая гонка станет последней в карьере, показал девятый результат.
Напомним, что гонка «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 20 ноября.
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