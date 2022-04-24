Норрис удивлен своим подиумом на «Гран-при Эмилии-Романьи»
Гонщик «Макларена» Норрис удивлен своим подиумом на «Гран-при Эмилии-Романьи»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги «Гран-при Эмилии-Романьи».
По итогам гонки британец занял третье место.
«Конечно, подиум стал сюрпризом. Невероятная гонка, невероятный этап. Команда заслужила этот успех, отличная работа. Все потратили очень много времени и приложили много усилий. Мне понравились условия сегодняшней гонки, я чувствовал себя отлично. Нам по достоинству воздалось за упорный труд», — приводит Sky Sports слова Норриса.
После четырех этапов сезона-2022 Норрис занимает шестое место в личном зачете с 35 очками.
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