Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко считает, что Даниэль Риккьярдо может пожалеть о своем решении перейти в "Рено". В составе французской команды австралиец набрал только шесть очков с начала сезона.

– Летом Даниэль думал над тем, перейти ему в "Мерседес", "Феррари" или остаться в "Ред Булле", – цитирует F1i Марко. – Но история внесла свои коррективы. Мы сделали ему лучшее предложение, рассмотрели все аспекты, которые могли быть важными для него, включая вопросы о его личных спонсорах из Австралии. Переговоры заняли время. Но после тестов в Будапеште я уже догадывался, что он принял решение. "Рено" хорошо обещает. Они показывали нам много данных, хотели убедить нас, что их двигатель будет быстрым в этом сезоне. Полагаю, что Риккьярдо им поверил.