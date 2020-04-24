Хельмут Марко: «Планируется провести две гонки «Формулы-1» в Австрии, 5 и 12 июля»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что команды и руководство «Формулы-1» ведут переговоры с организаторами «Гран-при Австрии» о проведении двух этапов сезона-2020 в этой стране.

Сообщается, что для проведения гонки потребуется участие не более 2 тысяч человек, на автодром допустят лишь участников, сотрудников команд и представителей ФИА.

— Планируется провести две гонки за две недели, — цитирует ORF Марко. — Первая состоится 5 июля, вторая — 12 июля. Команды все организуют, по приезду в Австрию у каждого из сотрудников на руках должен будет иметься отрицательный тест на коронавирус. Ведутся переговоры и с другими европейскими организаторами.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» отложен в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек.