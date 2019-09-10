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Хельмут Марко опроверг возможность возвращения Феттеля в «Ред Булл»

11:34
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Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг информацию о том, что в команду может вернуться пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

— Я не знаю, какие дальнейшие планы у Феттеля. Мы провели вместе с ним несколько прекрасных лет, но сейчас он не имеет никакого отношения к нам, — цитирует Марко Autosport. — У «Ред Булла» есть четыре пилота. После гонки в США мы определимся с составом на 2020-й.

В составе «Ред Булла» Феттель четырежды стал чемпионом «Формулы-1».

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58600-helmut-marko-my-opredelimsya-s-sostavami-na-2020-y-posle-gran-pri-ssha

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