Хельмут Марко опроверг возможность возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг информацию о том, что в команду может вернуться пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

— Я не знаю, какие дальнейшие планы у Феттеля. Мы провели вместе с ним несколько прекрасных лет, но сейчас он не имеет никакого отношения к нам, — цитирует Марко Autosport. — У «Ред Булла» есть четыре пилота. После гонки в США мы определимся с составом на 2020-й.

В составе «Ред Булла» Феттель четырежды стал чемпионом «Формулы-1».