Хельмут Марко опроверг возможность возвращения Феттеля в «Ред Булл»
11:34
Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко опроверг информацию о том, что в команду может вернуться пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
— Я не знаю, какие дальнейшие планы у Феттеля. Мы провели вместе с ним несколько прекрасных лет, но сейчас он не имеет никакого отношения к нам, — цитирует Марко Autosport. — У «Ред Булла» есть четыре пилота. После гонки в США мы определимся с составом на 2020-й.
В составе «Ред Булла» Феттель четырежды стал чемпионом «Формулы-1».
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/58600-helmut-marko-my-opredelimsya-s-sostavami-na-2020-y-posle-gran-pri-ssha
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