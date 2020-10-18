Хельмут Марко: «Насколько мне известно, Мик Шумахер будет выступать за «Альфа Ромео» в следующем году»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что, по его информации, сын 7-кратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, Мик Шумахер будет выступать за «Альфа Ромео» с 2021 года.

— Мы прекрасно знаем, какие гонщики свободны, и кто с кем ведет переговоры, — цитирует Kicker Марко. — Насколько мне известно, Мик Шумахер будет напарником Кими Райкконена в «Альфа Ромео» в сезоне-2021. Это будет отличный союз.

21-летний Шумахер — лидер личного зачета «Формулы-2» за 4 гонки до конца сезона-2020.