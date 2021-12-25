Хельмут Марко: «Хэмилтон сейчас слишком хорош, чтобы уходить»
06:13
Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко не верит, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уйдет из «Формулы-1».
«Он сделает все возможное, чтобы завоевать восьмой титул, — цитирует Марко Motorsport.com. — Он сейчас слишком хорош, чтобы уходить. Прежде ему удавалось справляться с поражениями. И сейчас он тоже сделает это».
Для британца предстоящий чемпиона мира станет 16-м подряд в карьере. В прошлом году он стал вторым в чемпионате, уступив только Ферстаппену. Ранее появилась информация, что он может покинуть «Ф-1».
Дополнительная информация:
https://ru.motorsport.com/f1/news/v-red-bull-ne-poverili-v-ukhod-khemiltona/6979210/?nrt=54
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