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Хельмут Марко: «Хэмилтон сейчас слишком хорош, чтобы уходить»

06:13
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Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко не верит, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уйдет из «Формулы-1».

«Он сделает все возможное, чтобы завоевать восьмой титул, — цитирует Марко Motorsport.com. — Он сейчас слишком хорош, чтобы уходить. Прежде ему удавалось справляться с поражениями. И сейчас он тоже сделает это».

Для британца предстоящий чемпиона мира станет 16-м подряд в карьере. В прошлом году он стал вторым в чемпионате, уступив только Ферстаппену. Ранее появилась информация, что он может покинуть «Ф-1».

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/v-red-bull-ne-poverili-v-ukhod-khemiltona/6979210/?nrt=54

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Евгений Петров все материалы автора
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