Хельмут Марко: «Хэмилтон сейчас слишком хорош, чтобы уходить»

Гоночный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко не верит, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уйдет из «Формулы-1».

«Он сделает все возможное, чтобы завоевать восьмой титул, — цитирует Марко Motorsport.com. — Он сейчас слишком хорош, чтобы уходить. Прежде ему удавалось справляться с поражениями. И сейчас он тоже сделает это».

Для британца предстоящий чемпиона мира станет 16-м подряд в карьере. В прошлом году он стал вторым в чемпионате, уступив только Ферстаппену. Ранее появилась информация, что он может покинуть «Ф-1».