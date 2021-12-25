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Макс Ферстаппен не верит, что Хэмилтон уйдет из «Формулы-1»

05:58
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не верит слухам об уходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона из «Больших призов»

«Конечно же, Льюис будет выступать в будущем сезоне», — цитирует Ферстаппена Motorsport.com.

Для Хэмилтона предстоящий чемпиона мира станет 16-м подряд в карьере. В прошлом году он стал вторым в чемпионате, уступив только Ферстаппену. Ранее появилась информация, что он может покинуть «Ф-1».

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/v-red-bull-ne-poverili-v-ukhod-khemiltona/6979210/

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Евгений Петров все материалы автора
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