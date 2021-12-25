Норрис считает, что «Феррари» сможет бороться за победы в следующем сезоне

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис считает, что «Феррари» в следующем сезоне сможет бороться за победы.

«У «Феррари» в этом году был очень серьезный прогресс, и этот прогресс никак не связан с самой машиной. Все дело только в двигателях. Я не думаю, что у «Феррари» вообще когда-либо за последний период была плохая машина, просто не хватало мощности двигателя. С хорошей силовой установкой они смогут бороться за победы. «Феррари» не спроста является самой успешной командой в «Формуле-1». Я ожидаю, что эта команда будет бороться за победы со следующего сезона. Если мы тоже сможем присоединиться к этой борьбе, то будет здорово», — приводит Motorsportweek слова Норриса.

По итогам сезона-2021 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов, набрав 323,5 очка. «Макларен» набрал 275 очков и финишировал на четвертой строчке.