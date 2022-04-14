«Хаас» отказался возвращать «Уралкалию» 13 миллионов долларов и потребовал дополнительную компенсацию

Команда «Формулы-1» «Хаас» отказалась возвращать 13 миллионов долларов бывшему титульному спонсору компании «Уралкалий», сообщает Autosport.

«Хаас» разорвал контракт с «Уралкалием» в начале сезона-2022. Никита Мазепин — сын владельца компании Дмитрия Мазепина — потерял место боевого пилота в американской команде, его заменил датчанин Кевин Магнуссен.

В «Уралкалии» потребовали от «Хааса» вернуть 13 миллионов долларов, которые были выплачены перед началом сезона-2022. Команда утверждает, что имела право разорвать контракт из-за пункта в спонсорском соглашении, в котором говорится, что «Уралкалий» «не должен наносить ущерб, высмеивать, оспаривать или снижать общественную репутацию» американского коллектива. В «Хаас» отметили, что Дмитрий и Никита Мазепины оказались в санкционном списке ЕС перед началом нынешнего сезона. Тем не менее контракт был разорван еще до этого события.

«Хаас» назвал претензии «Уралкалия» необоснованными и отверг их, а также потребовал дополнительную компенсацию в виде 8,7 миллиона долларов за недополученную прибыль из-за досрочного расторжения контракта. Американская команда не передаст «Уралкалию» один из болидов, на котором выступал Никита Мазепин в сезоне-2021, пока не получит эту дополнительную компенсацию. Кроме того, «Хаас» отказался платить Никите Мазепину зарплату за период, в который гонщик работал в команде в 2022 году до разрыва контракта.

«Уралкалий» был титульным спонсором «Хаас» с сезона-2021. Российский гонщик Никита Мазепин полностью провел прошлый сезон в составе команды, его лучшим результатом стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана».