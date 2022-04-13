«Пирелли» объявила составы шин, которые будут использоваться на четырех ближайших этапах «Формулы-1»

Компания «Пирелли» опубликовала у себя на сайте список шин, которые будут использоваться на ближайших четырех этапах «Формулы-1».

В сезоне-2022 «Пирелли» использует пять разных по мягкости составов резины для сухой погоды — от С1 до С5.

На «Гран-при Эмилии-Романьи» (22 апреля — 24 апреля) будут использоваться шины типов С2 («хард»), С3 («медиум») и С4 («софт»). Этот же набор резины будет задействован на «Гран-при Майами» (6 мая — 8 мая).

На «Гран-при Испании» (20 мая — 22 мая) будут использоваться самые жесткие по составу шины — С1 («хард»), С2 («медиум») и С3 («софт»). На «Гран-при Монако» (27 мая — 29 мая) привезут самую мягкую резину — С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»).