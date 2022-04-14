Хорнер о проблемах «Ред Булла»: «Лучше починить быструю машину, чем пытаться сделать медленный и надежный болид быстрее»

В «Ред Булле» высказались о проблемах с надежностью болида на старте сезона

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о проблемах болидов команды.

«Не финишировать в гонках для нас неприемлемо. Нужно разобраться с этой проблемой. Впрочем, лучше починить быструю машину, чем попытаться сделать надежный, но медленный болид быстрее», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

На первом этапе сезона-2022 в Бахрейне оба пилота команды — Макс Ферстаппен и Серхио Перес — не смогли финишировать из-за технических проблем. На третьем этапе в Австралии Ферстаппен вновь не смог завершить гонку из-за неполадок с топливной системой.