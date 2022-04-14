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Сегодня, 13:17

Хорнер о проблемах «Ред Булла»: «Лучше починить быструю машину, чем пытаться сделать медленный и надежный болид быстрее»

В «Ред Булле» высказались о проблемах с надежностью болида на старте сезона
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о проблемах болидов команды.

«Не финишировать в гонках для нас неприемлемо. Нужно разобраться с этой проблемой. Впрочем, лучше починить быструю машину, чем попытаться сделать надежный, но медленный болид быстрее», — приводит Sky Sports слова Хорнера.

На первом этапе сезона-2022 в Бахрейне оба пилота команды — Макс Ферстаппен и Серхио Перес — не смогли финишировать из-за технических проблем. На третьем этапе в Австралии Ферстаппен вновь не смог завершить гонку из-за неполадок с топливной системой.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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