Грожан протестирует машину «Мерседеса»

В конце прошлого сезона Ромен Грожан был вынужден досрочно завершить карьеру в «Формуле-1», пропустив из-за аварии два финальных этапа. Тогда глава Mercedes Тото Вольф пообещал устроить ему частные тесты болида, если ни одна другая команда не сделает этого для француза.

«Да, мы поговорили и сейчас уточняем финальные планы. Это будет супер!» — цитирует Грожана Motorsport.

Сейчас бывший гонщик «Хаас» находится в США, где он готовится принять участие в гонках «Индикар».

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями.