Руководитель «Хаас» заявил, что Мазепин извлек пользу из скандала с его участием в конце 2020 года

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о скандале с участием российского гонщика Никиты Мазепина в конце 2020 года.

«Мы продолжаем обсуждать с Никитой многие вещи, в том числе и то, что произошло в конце прошлого сезона. Он моментально взял на себя ответственность, извинился. Он извлек урок из скандала. Он был наказан, и, без сомнений, он примет это и будет двигаться дальше в «Формуле-1». Реакция на него в соцсетях все еще сильна. Мы, уважая право людей на личное мнение, дали Никите лучшую возможность извлечь урок из случившегося», — цитирует Racer Штайнера.

В декабре 2020 года Мазепин опубликовал у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец. Видео распространилось в интернете и вызвало скандал. В сети появилась петиция с призывом лишить россиянина места в «Формуле-1», которая собрала несколько десятков тысяч подписей.

Мазепин начнет выступления за «Хаас» с сезона-2021. Его партнером по команде станет Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.