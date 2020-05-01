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«Гран-при Венгрии» может пройти без зрителей

11:42
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В случае проведения «Гран-при Венгрии» в 2020 году этап пройдет без зрителей. Организаторы гонки на «Хунгароринге» подтвердили, что провести Гран-при будет возможно только при закрытых трибунах.

Правительство Венгрии выпустило постановление, согласно которому в стране до 15 августа запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. Таким образом, гонка в Венгрии, если не будет перенесена на более поздний срок, пройдет при пустых трибунах.

При этом без зрителей может пройти и «Гран-при Японии». Организаторы гонки в Сузуке приостановили продажу билетов.

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