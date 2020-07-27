«Гран-при Португалии» «Формулы-1» пройдет со зрителями

Власти Португалии сообщили, что гонка в Портимане пройдет со зрителями. «Гран-при» «Формулы-1» пройдет в стране с 23 по 25 октября, сообщает Grandprix.

Организаторы гонки на «Нюрбургринге» также надеются на то, что фанатам удастся посетить мероприятие. Немецкий этап состоится с 9 по 11 октября.

Напомним, что «Гран-при России», десятый этап чемпионата «Формулы-1» 2020 года, пройдет со зрителями. Гонка в Сочи может стать первой в этом сезоне «Формулы-1», на которую будут допущены зрители. Этап пройдет с 25 по 27 сентября, как это планировалось изначально.