«Гран-при Франции» отменен из-за коронавируса

«Гран-при Франции» не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Этап в Ле-Кастелле должен был пройти с 26 по 28 июня, однако ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запрете на проведение массовых мероприятий как минимум до середины июля. В связи с этим гонка была отменена.

До этого были отменены или перенесены 9 гонок сезона-2020 в «Формуле-1». Таким образом, сейчас первым этапом сезона значится «Гран-при Австрии».

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 002 887 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 207 080 летальных исходов, выздоровели 882 482 человека.