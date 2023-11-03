Ферстаппен выиграл поул в «Гран-при Бразилии», в тройке — Леклер и Стролл
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в квалификации «Гран-при Бразилии». Действующий чемпион «Формулы-1» показал время 1 минута 20,727 секунды.
Вторым завершил заезды Шарль Леклер («Феррари»), который отстал от лидера на 0,294 секунды. Третье место у Лэнса Стролла («Астон Мартин») — 0,617 секунды.
После первого сегмента выбыли Юки Цунода («Альфа Таури»), Даниэль Риккардо («Альфа Таури»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Логан Сарджент («Уильямс») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»).
После второго сегмента выбыли Алекс Албон («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Пьер Гасли («Альпин»), Эстебан Окон («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).
Гран-при Сан-Паулу
Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.20,727
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,294
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,617
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.660
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,742
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,863
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,260
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1,262
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,594
10. Оскар Пиастри («Макларен») — не показал времени