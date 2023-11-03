Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при Бразилии», Леклер — второй, Расселл — третий

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат в первой практике «Гран-при Бразилии». Его результат — 1 минута 11,732 секунды.

Вторым стал его сокомандник Шарль Леклер. Он отстал от лидера на 0,108 секунды. Третье время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,133 секунды).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 16-е время (+1,061).

Квалификация к воскресной гонке пройдет сегодня, 3 ноября, в 21.00 по московскому времени.