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Сегодня, 18:45

Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при Бразилии», Леклер — второй, Расселл — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая практика «Гран-при Бразилии».

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат в первой практике «Гран-при Бразилии». Его результат — 1 минута 11,732 секунды.

Вторым стал его сокомандник Шарль Леклер. Он отстал от лидера на 0,108 секунды. Третье время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,133 секунды).

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал 16-е время (+1,061).

Квалификация к воскресной гонке пройдет сегодня, 3 ноября, в 21.00 по московскому времени.

Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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