Ферстаппен ожидает близкого финиша по итогам «Гран-при Бразилии»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Бразилии». Нидерландец одержал победу в квалификационном заезде в Сан-Паулу.

«Кажется, что все очень близки по темпу. Это было заметно уже в квалификации. Я ожидаю того же в гонке. Здесь довольно сильный износ шин, так что все решит работа с ними.

В прошлом году у нас с этим не сложилось, но, думаю, в этом мы справимся лучше», — сказал пилот «Ред Булл» после заезда.

«Гран-при Бразилии» состоится в воскресенье, 5 ноября, начало — в 20.00 (мск).