«Гран-при Австралии» отменен в этом году из-за коронавируса

Этап «Формулы-1» не состоится в Австралии в этом году, информирует пресс-служба «Королевских гонок». Причиной стали ограничения, а также логистические трудности в связи с коронавирусом.

«Гран-при Австралии» должен был состояться 18-21 ноября в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что организаторы этапа столкнулись с проблемами из-за требования властей Австралии об обязательном 14-дневном карантине для всех прибывающих в страну.

Кроме того, будет отменен австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Напомним, что в этом году был также отменен этап «Формулы-1» в Сингапуре. Его заменил «Гран-при Турции».