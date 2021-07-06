Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон считает, что спринтерская гонка на «Гран-при Великобритании» не получится захватывающей

17:00
Теги:

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о проведении спринтерской гонки на «Гран-при Великобритании».

«Это будет просто «паровозик», наверное. Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но, скорее всего, спринт не получится захватывающим.

У меня нет какой-либо точки зрения по этому поводу. Подождем и посмотрим. Нет смысла судить, пока мы не попробовали»,  — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В пятницу (16 июля) после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу (17 июля), определят расстановку на решетке в воскресной гонке.

Пилоты, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/07/06/hamilton-expects-f1s-first-sprint-race-will-be-a-procession/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«А ведь Дзюба и футболисты «Зенита» говорили о Манчини всякое...» Иванов — о полуфиналах Евро
Медведев не добрался до Федерера. Дождь лишил Даниила Уимблдона
Почему Манчини провалился в «Зените», но хорош в сборной Италии
Легендарный боец проиграл Федору, его дочери выбежали на ринг и зарыдали. Что стало с этими девочками?
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд