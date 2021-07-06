Хэмилтон считает, что спринтерская гонка на «Гран-при Великобритании» не получится захватывающей

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о проведении спринтерской гонки на «Гран-при Великобритании».

«Это будет просто «паровозик», наверное. Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но, скорее всего, спринт не получится захватывающим.

У меня нет какой-либо точки зрения по этому поводу. Подождем и посмотрим. Нет смысла судить, пока мы не попробовали», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В пятницу (16 июля) после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу (17 июля), определят расстановку на решетке в воскресной гонке.

Пилоты, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.