Хэмилтон считает, что спринтерская гонка на «Гран-при Великобритании» не получится захватывающей
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о проведении спринтерской гонки на «Гран-при Великобритании».
«Это будет просто «паровозик», наверное. Надеюсь, какие-то обгоны состоятся, но, скорее всего, спринт не получится захватывающим.
У меня нет какой-либо точки зрения по этому поводу. Подождем и посмотрим. Нет смысла судить, пока мы не попробовали», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
В пятницу (16 июля) после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу (17 июля), определят расстановку на решетке в воскресной гонке.
Пилоты, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/07/06/hamilton-expects-f1s-first-sprint-race-will-be-a-procession/
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