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Гонка на «Гран-при Бельгии» вновь остановлена

19:31
Гонка остановлена. Фото "Формула-1"
Гонка остановлена. Фото &quot;Формула-1&quot;
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Организаторы «Гран-при Бельгии» вновь остановили гонку из-за погодных условий. На трассе появился красный флаг.

Пилоты проехали два круга за машиной безопасности. Согласно регламенту, если гонщики пройдут более двух кругов, но менее 75 процентов дистанции, то победитель получит только половину очков.

На данный момент четыре из 39 кругов, учитывая предыдущую остановку, засчитаны как гоночные.

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Евгений Петров все материалы автора

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