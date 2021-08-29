Гонка на «Гран-при Бельгии» вновь остановлена

Организаторы «Гран-при Бельгии» вновь остановили гонку из-за погодных условий. На трассе появился красный флаг.

Пилоты проехали два круга за машиной безопасности. Согласно регламенту, если гонщики пройдут более двух кругов, но менее 75 процентов дистанции, то победитель получит только половину очков.

На данный момент четыре из 39 кругов, учитывая предыдущую остановку, засчитаны как гоночные.