Гонка на «Гран-при Бельгии» не будет возобновлена, победителем объявлен Ферстаппен

Организаторы решили не возобновлять гонку на «Гран-при Бельгии» в связи погодными условиями. Результат будет зачтен по текущем положению. Победителем объявлен пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Гонщики проехали только четыре круга за машиной безопасности. Согласно регламенту, победитель получит только половину очков.

Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». Это первый подиум в его карьере. На третьем месте пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место.