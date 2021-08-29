Ферстаппен — о «Гран-при Бельгии»: «Жаль, что не смогли погоняться»
20:02
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат «Гран-при Бельгии». Он выиграл гонку.
Организаторы решили не возобновлять заезд в связи погодными условиями. Результаты зачли по текущем положению.
«Жаль, что мы не смогли погоняться. Три часа назад я был готов стартовать, но видимо для остальных это было невозможно. И с каждым часом погода становилась все хуже.
Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые провели на трибунах все это время.
Будем продолжать пытаться улучшать наши результаты", — сказал Ферстаппен в интервью.
Вторым стал Джордж Расселл из «Уильямса». Это первый подиум в его карьере. На третьем месте пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
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