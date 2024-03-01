Сайнс стал лучшим в третьей практике «Гран-при Бахрейна»
Испанский гонщик «Ферари» Карлос Сайнс стал лучшим в третьей части свободных заездов на «Гран-при Бахрейна». В лучшем из своих кругов он показал время 1 минута 30,824 секунды.
Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,141 секунды), третье время показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,238).
Британец Льюис Хэмилтон, который проводит свой последний сезон за «Мерседес», стал 12-м (+0,628).
Сегодня, 1 марта, в 19.00 мск пройдет квалификация, в субботу состоится гонка.
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