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1 марта, 17:07

Сайнс стал лучшим в третьей практике «Гран-при Бахрейна»

Виктория Кравченко
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Испанский гонщик «Ферари» Карлос Сайнс стал лучшим в третьей части свободных заездов на «Гран-при Бахрейна». В лучшем из своих кругов он показал время 1 минута 30,824 секунды.

Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (+0,141 секунды), третье время показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,238).

Британец Льюис Хэмилтон, который проводит свой последний сезон за «Мерседес», стал 12-м (+0,628).

Сегодня, 1 марта, в 19.00 мск пройдет квалификация, в субботу состоится гонка.

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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