Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

31 марта, 23:36

Гасли считает, что у него еще будет возможность стать пилотом топ-команды в «Формуле-1»

Читать «СЭ» в

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о перспективах развития своей карьеры.

«В «Формуле-1» нужно правильно выбрать время. Однажды мне дали шанс в топовой команде после одного сезона, когда я сделал гораздо меньше того, что сделал сегодня. Я был менее хорошим гонщиком, чем сегодня, и все равно мне дали шанс. Поэтому я убежден, что это произойдет, если продолжать показывать те результаты, которые мы демонстрировали в последние несколько лет.

Я стал гораздо более опытным, и это придает уверенности. Это произойдет точно не в нынешнем году, но такая возможность еще предоставится, поэтому важно постоянно показывать свой потенциал», — приводит слова Гасли GPFans.

Гасли выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Торо Россо» (предыдущее название «Альфа Таури»).

Источник: https://www.gpfans.com/en/
Формула-1
Альфа Таури
Пьер Гасли
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марко считает, что Сайнс не сможет побороться за чемпионство в сезоне-2022
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости