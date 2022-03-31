Гасли считает, что у него еще будет возможность стать пилотом топ-команды в «Формуле-1»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о перспективах развития своей карьеры.

«В «Формуле-1» нужно правильно выбрать время. Однажды мне дали шанс в топовой команде после одного сезона, когда я сделал гораздо меньше того, что сделал сегодня. Я был менее хорошим гонщиком, чем сегодня, и все равно мне дали шанс. Поэтому я убежден, что это произойдет, если продолжать показывать те результаты, которые мы демонстрировали в последние несколько лет.

Я стал гораздо более опытным, и это придает уверенности. Это произойдет точно не в нынешнем году, но такая возможность еще предоставится, поэтому важно постоянно показывать свой потенциал», — приводит слова Гасли GPFans.

Гасли выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Торо Россо» (предыдущее название «Альфа Таури»).