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31 марта, 23:16

Марко считает, что Сайнс не сможет побороться за чемпионство в сезоне-2022

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Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне «Формулы-1».

«В прошлом году Сайнс победил Леклера, но в этом году Леклер в отличной форме. Это значит, что мы не можем ждать никакой поддержки со стороны Сайнса. Ситуация будет такая же, как у нас, когда есть очевидный первый номер команды», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Servus TV.

После первых двух этапов «Гран-при» Карлос Сайнс набрал 33 очка и занимает второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1». Его напарник Шарль Леклер лидирует, имея в активе 45 очков, Макс Ферстаппен — третий (25).

Источник: https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/helmut-marko-sind-froh-dass-wir-ferrari-als-gegner-haben-22033001
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Хельмут Марко
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