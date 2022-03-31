Марко считает, что Сайнс не сможет побороться за чемпионство в сезоне-2022

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне «Формулы-1».

«В прошлом году Сайнс победил Леклера, но в этом году Леклер в отличной форме. Это значит, что мы не можем ждать никакой поддержки со стороны Сайнса. Ситуация будет такая же, как у нас, когда есть очевидный первый номер команды», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Servus TV.

После первых двух этапов «Гран-при» Карлос Сайнс набрал 33 очка и занимает второе место в личном зачете пилотов «Формулы-1». Его напарник Шарль Леклер лидирует, имея в активе 45 очков, Макс Ферстаппен — третий (25).