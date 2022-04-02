Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо оценил прогресс двигателя «Рено».

«Теперь мы примерно на одном уровне с остальными. В Саудовской Аравии и в Бахрейне команда могла сражаться с соперниками на равных. Безусловно, для нас это шаг вперед, и дело не только в мощности, но и во всей концепции двигателя, которая полностью изменилась. Проделана очень качественная работа, мы довольны силовой установкой. Сейчас все мотористы очень близки», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

На первом этапе сезона-2022 «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Альпин» занял девятое место. На «Гран-при Саудовской Аравии» Алонсо сошел с трассы из-за технических проблем с болидом.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне (Австралия).