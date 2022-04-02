Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:33

Алонсо: «Все моторы «Ф-1» примерно на одном уровне — для «Рено» это шаг вперед»

Алонсо считает, что все моторы «Ф-1» примерно на одном уровне
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо оценил прогресс двигателя «Рено».

«Теперь мы примерно на одном уровне с остальными. В Саудовской Аравии и в Бахрейне команда могла сражаться с соперниками на равных. Безусловно, для нас это шаг вперед, и дело не только в мощности, но и во всей концепции двигателя, которая полностью изменилась. Проделана очень качественная работа, мы довольны силовой установкой. Сейчас все мотористы очень близки», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

На первом этапе сезона-2022 «Формулы-1» в Бахрейне пилот «Альпин» занял девятое место. На «Гран-при Саудовской Аравии» Алонсо сошел с трассы из-за технических проблем с болидом.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне (Австралия).

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/02/alonso-renault-in-the-ballpark-with-2022-engine/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
0

Читайте также

Непряева стала «рюкзаком» и выиграла марафон за счет хитрости. Пятое золото лучшей лыжницы мира на чемпионате России
«Ростов» — «Нижний Новгород»: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Крылья Советов» — «Уфа»: Зиньковский, Сарвели, Иванов и Агаларов сыграют с первых минут
«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасли считает, что у него еще будет возможность стать пилотом топ-команды в «Формуле-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости