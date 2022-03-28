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28 марта, 17:04

Вольфф: «Машина работает не так, как нам бы хотелось. Мы уступаем конкурентам»

Вольфф заявил, что болид «Мерседес» уступает конкурентам из других команд
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

Пилоты команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон финишировали на пятом и десятом местах соответственно.

«Мы не успокоимся и не пойдем отдыхать, пока не вернемся в борьбу. Для нас веселого в этом мало. Нужно учиться смирению, ведь в конце это сделает нас сильнее, хоть сейчас нам и совсем не смешно.

Сейчас машина работает не так, как нам бы хотелось. Поэтому нам очень сложно определить, каким будет отставание от конкурентов, если бы мы могли занизить дорожный просвет. Я надеюсь, что на самом деле отставание не столь велико, как мы видели в последней гонке. Но мы уступаем конкурентам везде", — приводит слова Вольффа Motorsport.

Победил в гонке пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/wolff-painful-mercedes-f1-form-is-an-exercise-in-humility/9395095/
Формула-1
Мерседес
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