Вольфф: «Машина работает не так, как нам бы хотелось. Мы уступаем конкурентам»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф подвел итоги «Гран-при Саудовской Аравии».

Пилоты команды Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон финишировали на пятом и десятом местах соответственно.

«Мы не успокоимся и не пойдем отдыхать, пока не вернемся в борьбу. Для нас веселого в этом мало. Нужно учиться смирению, ведь в конце это сделает нас сильнее, хоть сейчас нам и совсем не смешно.

Сейчас машина работает не так, как нам бы хотелось. Поэтому нам очень сложно определить, каким будет отставание от конкурентов, если бы мы могли занизить дорожный просвет. Я надеюсь, что на самом деле отставание не столь велико, как мы видели в последней гонке. Но мы уступаем конкурентам везде", — приводит слова Вольффа Motorsport.

Победил в гонке пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.