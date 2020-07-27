Франц Тост: «С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высоко оценил физическую готовность гонщика своей команды Даниила Квята. Ранее россиянин признался, что хотел бы провести любительский боксерский поединок.
«Даниил занимается боксом и находится в отличной форме. С ним надо быть осторожнее, а то он может поставить синяк!» — пошутил Тост в интервью на Youtube-канале команды.
В трех стартовых гонках сезона Квят набрал одно очко.
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