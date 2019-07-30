Франц Тост поздравил Квята с подиумом на "Гран-при Германии"

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост - о "Гран-при Германии", где занял третье место пилот команды Даниил Квят.

- Мои огромные поздравления Даниилу, он заслужил это третье место, – цитирует Тоста Autosport. – Квят провел потрясающую гонку, красиво обгонял и все время оставался сосредоточенным, не допустив ни одной ошибки в сложных условиях. Кажется, дождь был на нашей стороне. Я хочу поблагодарить стратегов. Решение переобуть Квята на слики было рискованным, но окупилось. Машина работа великолепно, инженеры отлично потрудились.

Все о "Формуле-1" - здесь.