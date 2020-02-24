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Франц Тост: «Пара пилотов Квят-Гасли — лучшая в истории нашей команды»

11:54
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявил, что пара пилотов Даниил Квят-Пьер Гасли является самой сильной в истории команды.

— Хочу подчеркнуть, что у нас лучший состав в истории команды, — цитирует RaceFans Тоста. — У Даниила Квята от природы фантастическая скорость. Он ведь становился чемпионом в серии GP3. Пьер Гасли тоже сильный пилот, чемпион GP2, провел несколько отличных гонок в конце прошлого сезона. В Сан-Паулу он удержал Хэмилтона позади себя и занял второе место, а это дорогого стоит.

Первая гонка чемпионата мира в классе «Формула-1"-2020 пройдет 15 марта в Австралии.

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