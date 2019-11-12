Франц Тост: «Квят и Гасли помогут «Торо Россо» добиться успеха в 2020 году»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост доволен, что Даниил Квят и Пьер Гасли останутся в его команде. Ранее «Торо Россо» официально подтвердила, что эти пилоты будут выступать в ее составе в 2020 году.

— Я рад, что Пьер и Даниил остаются на следующий сезон, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Тоста. — Оба гонщика показали хорошие результаты в этом сезоне. Они доказали за время выступлений в «Формуле-1» свою конкурентоспособность, умение извлекать потенциал болида и давать ценную обратную связь для совершенствования. Этот молодой, но опытный дуэт в сочетании с конкурентоспособной машиной поможет нам добиться успеха в 2020 году. С нетерпением жду продолжения работы.