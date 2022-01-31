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31 января, 23:45

«Формула-1» ввела новые изменения в правила проведения тренировочных заездов

Иван Шитик
Корреспондент

Руководство «Формулы-1» приняло решение, что теперь все медиа-сессии будут проходить не в четверг, а в пятницу утром, то есть этап будет проходить не в четыре, а в три дня. Это правило будет касаться тех «Гран-при», которые пройдут в классическом формате без спринтерских гонок, сообщает Motorsport.

При этом от озвученных ранее планов вновь увеличить продолжительность пятничных тренировок до полутора часов было решено отказаться. Длительность сессий составит 60 минут.

Также «Ф-1» подтвердила, что каждому коллективу как минимум дважды по ходу сезона нужно будет предоставить автомобиль новичкам во время первых пятничных тренировок. Место боевых пилотов могут занять только те гонщики, которые провели не более двух «Гран-при» за рулем машины чемпионата. Уик-энды, где новички сядут за руль, команды выбирают сами.

Формула-1
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