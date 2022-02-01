Новый болид «Феррари» получил название в честь 75-летия первой машины компании

«Феррари» представила имя нового болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Автомобиль будет называться F1-75. Число в конце связано с 75-летие производства машин под брендом «Феррари». 12 марта 1947 году Энцо Феррари впервые запустил мотор автомобиля 125 S.

Презентация нового болида «Феррари» пройдет 17 февраля. В 2022 году за команду в «Ф-1» продолжат выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.