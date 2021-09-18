«Формула-1» рассматривает возвращение серии в Корею и Африку

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о перспективах развития гоночной серии.

«Поступают запросы из Африки, и мы ведем переговоры с южной и северной частью. Кроме этого, есть одна или две локации на Дальнем Востоке — к примеру, Корея», — приводит слова Доменикали Wheels24 со ссылкой на Bild.

«Гран-при Кореи» проводился с 2010 по 2013 год в Йонаме. В ЮАР чемпионат не приезжал с 1993 года, в северную Африку — с 1958-го, когда состоялся «Гран-при Марокко».