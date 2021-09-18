«Альфа Ромео» пообещала перестроить команду под Боттаса

Со следующего сезона Валттери Боттас сменит Кими Райкконена в команде «Альфа Ромео». Имя его напарника пока неизвестно, однако глава команды Фредерик Вассер уже заявил, что именно Боттас будет лидером обновленного коллектива.

«Если вы посмотрите не последние три-четыре сезона, то Валттери всегда был в тройке лучших пилотов чемпионата, — цитирует Вассера RacingNews365.com. — Он показывает сравнимую с Хэмилтоном скорость и всегда был близок к нему в квалификациях.

Более того, я никогда не смотрел только на чистую скорость. Мне кажется, Валттери ищет проект, в котором он мог бы быть лидером. А мы ищем лидера команды на ближайшие пару лет. Полагаю, мы сможем построить нашу команду вокруг Боттаса».