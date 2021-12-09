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«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Абу-Даби» до 2030 года

13:47
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«Формула-1» объявила о продлении контракта с автодромом в Абу-Даби.

Трасса «Яс Марина» будет принимать этапы «Королевских гонок» до 2030 года включительно.

«Гран-при Абу-Даби» проводится с 2009 года. Ближайший этап в ОАЭ пройдет с 10 по 12 декабря и станет заключительным в сезоне-2021.

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Иван Торопцев все материалы автора
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