«Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Абу-Даби» до 2030 года

«Формула-1» объявила о продлении контракта с автодромом в Абу-Даби.

Трасса «Яс Марина» будет принимать этапы «Королевских гонок» до 2030 года включительно.

BREAKING: F1 will race in Abu Dhabi until at least 2030#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/uZXLVvrO3s — Formula 1 (@F1) December 9, 2021

«Гран-при Абу-Даби» проводится с 2009 года. Ближайший этап в ОАЭ пройдет с 10 по 12 декабря и станет заключительным в сезоне-2021.