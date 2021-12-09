Шварцман заявил, что хочет завершить последний сезон в «Формуле-2» на хорошей ноте

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», поделился ожиданиями от «Гран-при Абу-Даби».

«Я был очень доволен темпом, который у нас был в Саудовской Аравии. Не скажу, что расстроен результатами предыдущего этапа, но мне хотелось выступить лучше. Впрочем, я поднялся на второе место в личном зачете, это хорошо. Мы подходим к этапу в Абу-Даби с таким же настроем, хотим собраться, провести отличную квалификацию, а потом набрать как можно больше очков в гонках. Я буду стараться изо всех сил, но главное — насладиться моей последней гонкой с «Према» в «Формуле-2». Я хочу закончить на хорошей ноте», — приводит официальный сайт «Формулы-2» слова Шварцмана.

Шварцман занимает второе место в личном зачете «Формулы-2», на его счету 162 очка. Лидером является его партнер по команде Оскар Пиастри, у которого 213,5 очка. По окончании сезона-2021 Шварцман покинет «Формулу-2».

После этапа в Абу-Даби россиянин примет участие в молодежных тестах «Формулы-1», ему предстоит выступить за рулем «Феррари» и «Хааса».