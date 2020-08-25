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«Формула-1» представила окончательный календарь на 2020 год

16:00
Календарь «Формулы-1» в 2020 году. Фото Twitter.
Календарь «Формулы-1» в 2020 году. Фото Twitter.

«Формула-1» обнародовала календарь на заключительную часть сезона, сообщает пресс-служба гоночной серии.

До сегодняшнего дня был известен график 13 первых гонок. Теперь официально подтверждено, что 13-15 ноября состоится первый с 2012 года «Гран-при Турции» на трассе «Стамбул-парк».

А в конце ноября «Формула-1» отправится на Ближний Восток — 27-29 ноября состоится «Гран-при Бахрейна». А спустя неделю там же пройдет «Гран-при Сахира». Завершится сезон-2020 этапом в Абу-Даби 11-13 декабря.

Таким образом, в сезоне-2020 будет 17 «Гран-при».

Руководство «королевских гонок» также сообщило, что «Гран-при Китая» в этом году не состоится.

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