ФИА ужесточит контроль за работой моторов в «Формуле-1»

В ФИА намерены вновь ужесточить контроль за соблюдением правил. Особое внимание решено уделить двум моментам — сжиганию масла в цилиндрах двигателя и датчикам мощности в системе рекуперации энергии, сообщает Motorsport.

В ФИА планируют расширить контроль, установив новые правила замера количества масла по ходу уик-эндов.

Что касается ERS, обновленная версия сенсоров будет задействована с первых же гонок предстоящего чемпионата.