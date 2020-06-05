ФИА ужесточит контроль за работой моторов в «Формуле-1»
13:05
В ФИА намерены вновь ужесточить контроль за соблюдением правил. Особое внимание решено уделить двум моментам — сжиганию масла в цилиндрах двигателя и датчикам мощности в системе рекуперации энергии, сообщает Motorsport.
В ФИА планируют расширить контроль, установив новые правила замера количества масла по ходу уик-эндов.
Что касается ERS, обновленная версия сенсоров будет задействована с первых же гонок предстоящего чемпионата.
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