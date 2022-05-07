ФИА обязала команды «Формулы-1» проверять украшения и нижнее белье гонщиков

Международная автомобильная федерация (ФИА) включила контроль украшений и нижнего белья в протокол проверки гонщиков «Формулы-1» на «Гран-при Майами», сообщает официальный сайт организации.

В заявлении отмечается, что это сделано в соответствии с приложением L к Международному спортивному кодексу, в котором говорится, что пилоты должны использовать комбинезоны, балаклавы, нижнее белье, носки и обувь, соответствующие требованиям ФИА. Согласно этому же приложению ношение пирсинга и металлических цепочек во время участия в соревнованиях запрещено.

«В случае, если гонщику понадобится медицинское обследование после аварии, присутствие украшений на его теле может вызвать трудности при оказании помощи и затянуть процесс. В худшем случае это может усугубить травмы. Использование огнеупорных материалов в контакте с кожей гонщика может ослабить защиту от теплопередачи и увеличить риск ожогов. В худшем случае одежда оплавится, что осложнит лечение ожогов», — отметил в своем заявлении гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих.

Виттих уже напоминал пилотам «Формулы-1» перед «Гран-при Австралии», что ношение пирсинга во время гонок запрещено. В середине апреля гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выражал недовольство этим требованием.

С 6 по 8 мая проходит «Гран-при Майами». Сегодня, 7 мая состоится квалификация, которая начнется в 23.00 (мск). Гонка запланирована на воскресенье, 8 мая, начало — в 22.30 (мск).