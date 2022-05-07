Расселл о лучшем времени во второй практике: «Мы пока не совсем понимаем, почему у нас хорошо получается в Майами»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня «Гран-при Майами».

Во второй свободной практике британец показал лучшее время.

«Мы не совсем понимаем, почему у нас все получается. Мы знали, что условия в Майами подойдут нам лучше, потому что до этого у нас были проблемы с прогревом шин, а нынешний этап — первый по-настоящему жаркий в этом году. Машина отлично работала, но это только результаты пятницы, не стоит преувеличивать их.

Практики не имеют большого значения. Посмотрим, что будет в субботу. Возможно, нам помогло то, что мы смогли немного уменьшить дорожный просвет. Тем не менее, когда я ехал с полными баками, то не заметил большой разницы с тем, что было раньше. Некоторые трассы подходят машине, некоторые — нет. Имола, очевидно, не самый лучший автодром для нас, но зато в Майами болид пока работает неплохо», — приводит Racer слова Расселла.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая. Сегодня, 7 мая состоится квалификация, начало — в 23.00 (мск).