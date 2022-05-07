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Сегодня, 08:17

Расселл о лучшем времени во второй практике: «Мы пока не совсем понимаем, почему у нас хорошо получается в Майами»

Пилот «Мерседеса» Расселл прокомментировал свое лучшее время во второй практике «Гран-при Майами»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги первого дня «Гран-при Майами».

Во второй свободной практике британец показал лучшее время.

«Мы не совсем понимаем, почему у нас все получается. Мы знали, что условия в Майами подойдут нам лучше, потому что до этого у нас были проблемы с прогревом шин, а нынешний этап — первый по-настоящему жаркий в этом году. Машина отлично работала, но это только результаты пятницы, не стоит преувеличивать их.
Практики не имеют большого значения. Посмотрим, что будет в субботу. Возможно, нам помогло то, что мы смогли немного уменьшить дорожный просвет. Тем не менее, когда я ехал с полными баками, то не заметил большой разницы с тем, что было раньше. Некоторые трассы подходят машине, некоторые — нет. Имола, очевидно, не самый лучший автодром для нас, но зато в Майами болид пока работает неплохо», — приводит Racer слова Расселла.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая. Сегодня, 7 мая состоится квалификация, начало — в 23.00 (мск).

Источник: https://racer.com/2022/05/06/mercedes-quicker-in-miami-but-russell-still-doesnt-know-why/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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