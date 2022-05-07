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Сегодня, 10:39

Феттель надел трусы поверх формы в ответ на ужесточение протоколов проверки перед гонками

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Феттель.
Фото AFP

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель отреагировал на об ужесточение протоколов проверки перед гонками, надев трусы поверх формы перед первыми заездами на «Гран-при Майами».

«Думаю, нет необходимости раздувать этот вопрос, — приводит слова Феттеля Race Fans. — На данной стадии тема, пожалуй, в большей степени личная. Запрет на ношение украшений направлен против Хэмилтона. Мы достаточно взрослые, чтобы принимать решения. Мы также обсуждаем нижнее белье — неужели это самая интересная вещь для дискуссии?»

Пилот согласился, что в определенном плане это вопрос безопасности.

«Если болид загорится, могут быть неприятные последствия. С другой же стороны это до какой-то степени вопрос личной свободы. Мы достаточно взрослые люди, чтобы делать свой выбор за пределами болида, значит достаточно взрослые и для принятия решений в болиде», — сказал он.

Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) включила контроль украшений и нижнего белья в протокол проверки гонщиков «Формулы-1» на «Гран-при Майами». 34-летний немец выступил против новых правил, выйдя в паддок Майами в трусах.

Себастьян Феттель. Фото Соцсети Себастьяна Феттеля.
Себастьян Феттель.
Соцсети Себастьяна Феттеля.
Источник: https://www.racefans.net/2022/05/06/mercedes-havent-confirmed-hamilton-will-obey-jewellery-rules-at-miami-gp-fia/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
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