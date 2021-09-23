Феттель заявил, что «Астон Мартин» станет претендентом на чемпионство в течение 5 лет

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о потенциале команды.

«Думаю, «Астон Мартин» может стать претендентом на титул через 4-5 лет, если оглядываться назад и вспоминать, сколько времени понадобилось другим командам, чтобы подняться на вершину. У команды правильный взгляд на вещи и решительный настрой. Все выглядит многообещающе. Посмотрим, может, команде потребуется меньше времени, а может и больше», — приводит Autosport слова Феттеля.

После 14 этапов сезона-2021 «Астон Мартин» занимает 7-е место в Кубке конструкторов с 59 очками.