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Феттель заявил, что «Астон Мартин» станет претендентом на чемпионство в течение 5 лет

15:32
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о потенциале команды.

«Думаю, «Астон Мартин» может стать претендентом на титул через 4-5 лет, если оглядываться назад и вспоминать, сколько времени понадобилось другим командам, чтобы подняться на вершину. У команды правильный взгляд на вещи и решительный настрой. Все выглядит многообещающе. Посмотрим, может, команде потребуется меньше времени, а может и больше», — приводит Autosport слова Феттеля.

После 14 этапов сезона-2021 «Астон Мартин» занимает 7-е место в Кубке конструкторов с 59 очками.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/vettel-extending-aston-martin-f1-deal-not-really-in-doubt/6672964/

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Иван Торопцев все материалы автора

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