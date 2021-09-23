Боттас высказался о борьбе за титул в сезоне-2021 «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о борьбе за титул в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Никогда не знаешь, как будет развиваться сезон. И впереди нас ждут еще гонки, так что все возможно. Я постараюсь показать, на что способен. Постараюсь выигрывать гонки, выступать как можно стабильнее и зарабатывать очки.

На самом деле я не знаю, нужно будет спросить об этом у Тото Вольффа. Сейчас отставание по очкам достаточно большое. Хотя на старте сезона, кажется, мне больше не разрешали бороться за титул. Но наверняка никогда не знаешь. Ведь мы просто идем вперед, одна гонка за другой. Но лично для меня перед началом уик-энда здесь может быть только одна цель — победа. Это единственное, что имеет значение, по крайней мере, таков мой подход.

Мы команда, и нам нужно выиграть оба титула. И Кубок конструкторов, и личный зачет. В данный момент у Льюиса больше шансов выиграть титул", — приводит слова Боттаса GP Fans.

В текущем сезоне Боттас занимает третье место в личном зачете пилотов. У него в активе 141 очко. Лидирует Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (226,5 очков). На второй позиции напарник Боттаса Льюис Хэмилтон (221,5).