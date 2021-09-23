Руководитель «Феррари» — о Шварцмане: «Сейчас он полностью сосредоточен на «Формуле-2»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о шансах воспитанника академии команды Роберта Шварцмана на попадание в «Формулу-1» в следующем сезоне.
«Конечно, жаль, что сейчас в «Формуле-1» мало мест. Альтернатив не очень много. Мы стараемся продвигать молодых пилотов, у нас есть академия, мы даем гонщикам как можно больше возможностей попасть за руль болида «Формулы-1». Важно хотя бы пытаться создавать эти возможности. Что касается самого Шварцмана, то сейчас он сосредоточен на концовке сезона в «Формуле-2». Этот чемпионат для него тяжелый, но он сфокусирован и пытается закончить его как можно лучше. Мы постараемся не отвлекать его и поощрять, чтобы он показывал как можно лучшие результаты в конце сезона», — приводит Autosport слова Бинотто.
22-летний Шварцман занимает третье место в личном зачете «Формулы-1» за 3 этапа до конца сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/ferrari-struggling-to-find-f1-opportunities-for-junior-drivers-binotto/6672639/
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