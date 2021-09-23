Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Феррари» — о Шварцмане: «Сейчас он полностью сосредоточен на «Формуле-2»

08:43
Теги:

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о шансах воспитанника академии команды Роберта Шварцмана на попадание в «Формулу-1» в следующем сезоне.

«Конечно, жаль, что сейчас в «Формуле-1» мало мест. Альтернатив не очень много. Мы стараемся продвигать молодых пилотов, у нас есть академия, мы даем гонщикам как можно больше возможностей попасть за руль болида «Формулы-1». Важно хотя бы пытаться создавать эти возможности. Что касается самого Шварцмана, то сейчас он сосредоточен на концовке сезона в «Формуле-2». Этот чемпионат для него тяжелый, но он сфокусирован и пытается закончить его как можно лучше. Мы постараемся не отвлекать его и поощрять, чтобы он показывал как можно лучшие результаты в конце сезона», — приводит Autosport слова Бинотто.

22-летний Шварцман занимает третье место в личном зачете «Формулы-1» за 3 этапа до конца сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/ferrari-struggling-to-find-f1-opportunities-for-junior-drivers-binotto/6672639/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«В реальной жизни мы не готовы забивать без Головина и Бен Йеддера». Что пишут про российского полузащитника во Франции
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Капризов отрезал пути к отступлению. Теперь он обязан играть как суперзвезда в каждом матче
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд