Феттель: «Возможно, Мик Шумахер — единственный талант Германии в данный момент»

Четырехкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель оценил шансы соотечественника Мика Шумахера на возвращение в «Формулу-1» в качестве боевого пилота.

«Ситуация на данный момент непростая. Сейчас, вероятно, есть одно место, но оказаться в нем не так уж и легко. Хотя всегда есть какие-то шансы. Думаю, очень важно, чтобы в следующем году ситуация для него продолжила складываться определенным образом. И что он продолжит работать, чтобы получить второй шанс. С точки зрения ситуации с гонками в Германии это тоже очень важно. Мик — главный молодой талант страны, а, возможно, и единственный в данный момент», — цитирует Феттеля CRASH.

По окончании сезона-2022 Шумахер покинул «Хаас». В 2021 году немец не смог набрать ни одного очка, а в прошлом сезоне с 12 баллами занял 16-е место в общем зачете «Формулы-1». На данный момент он является резервным пилотом «Мерседес».